В Токио продолжаются летние Олимпийские игры. В четверг, 29 июля, на соревнованиях будут разыграны 17 комплектов наград. Nevasport предлагает ознакомиться с расписанием финалов на завтра.

03:18. Академическая гребля. Мужчины. Двойка парная. Финал A

03:30. Академическая гребля. Женщины. Двойка парная. Финал А

03:50. Академическая гребля. Мужчины — лёгкий вес. Двойка парная. Финал А

04:10. Академическая гребля. Женщины — лёгкий вес. Двойка парная. Финал А

04:30. Плавание. Мужчины. 800 м вольный стиль. Финал

04:40. Плавание. Мужчины. 200 м брасс. Финал

05:20. Плавание. Женщины. 200 м баттерфляй. Финал

05:25. Плавание. Мужчины. 100 м вольный стиль. Финал

06:05. Плавание. Женщины. Эстафета 4х200 м вольный стиль. Финал

07:00. Стрельба. Женщины. Трап. Финал

09:00. Стрельба. Мужчины. Трап. Финал

09:30. Гребной слалом. Женщины. Каноэ-одиночка. Финал

12:25. Дзюдо. Женщины. До 78 кг. Финал

12:50. Дзюдо. Мужчины. До 100 кг. Финал

13:45. Фехтование. Женщины. Командная рапира. Финал

13:50. Спортивная гимнастика. Женщины. Индивидуальное многоборье. Финал

15:00. Настольный теннис. Женщины. Одиночный разряд. Финал.

Напомним, после пяти соревновательных дней сборная России, выступающая под флагом ОКР, занимает четвертое место в общекомандном медальном зачете. Россияне завоевали 23 награды: семь золотых, десять серебряных и шесть бронзовых.