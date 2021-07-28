Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный поддержал американку Симону Байлз, которая снялась с командного многоборья в Токио из-за психологических проблем.

«Я расстроился, что так получилось. Я ей сочувствую и желаю поскорей разобраться со своими проблемами. Надеюсь, мы еще увидим ее на арене, на Олимпийских играх. Но для нашей женской команды это был хороший шанс, которым они воспользовались», — приводит слова Нагорного «Матч ТВ».

Напомним, российские гимнастки завоевали золотые медали Олимпиады в командном многоборье. Их главными соперницами были американки, которые в итоге стали вторыми. В состав сборной США входила Байлз, но после неудачи на опорном прыжке она отказалась продолжать выступление.

Сначала появилась информация, что спортсменка снялась из-за травмы, однако потом команда сообщила, что у Симоны возникли проблемы психологического характера.