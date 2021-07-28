В Дёмино (Ярославская область) продолжается чемпионат России по летнему биатлону. Сегодня, 28 июля, состоялся мужской масс-старт, победу в котором одержал Антон Бабиков.

Спортсмен преодолел дистанцию за 37 минут 4,8 секунды, допустив три промаха. Второе место занял Карим Халили, который тоже промахнулся три раза и отстал от лидера на 17,9 сек. Замкнул тройку призеров Ярослав Костюков, проигравший 33,2 сек при двух неточных выстрелах.

Даниил Серохвостов стал четвертым, Эдуард Латыпов — пятым, Евгений Сидоров — десятым, Никита Поршнев — 13-м.

Напомним, Дёмино принимает первую часть летнего чемпионата России. Сегодня был последний день соревнований в Ярославской области. В сентябре турнир продолжится шестью гонками в Тюмени.