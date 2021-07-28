Российский гимнаст Никита Нагорный прокомментировал свое выступление в финале личного многоборья на Олимпиаде в Токио. Спортсмен завоевал бронзовую медаль.

На своей странице в «Инстаграме» Никита опубликовал фотографию с церемония награждения.

«Сегодня бронза, первая личная олимпийская медаль! Надо радоваться, но мог лучше, даже немного стыдно и судейство здесь не причём! Спасибо всем, кто верил, болел и переживал», — написал Нагорный.

Напомним, победу одержал представитель Японии Дайки Хасимото, набравший 88.465 балла. Вторым стал китаец Сяо Жотэн, результат которого составил 88.065 балла.

Завтра, 29 июля, состоится финал личного многоборья у женщин. Затем с 1 по 3 августа будут разыграны медали в отдельных снарядах у мужчин и женщин.