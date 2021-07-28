На летних Олимпийских играх в Токио продолжаются соревнования по спортивной гимнастике. Сегодня, 29 июля, в 13:50 мск состоится финал личного многоборья у женщин.

Сборную России будут представлять две спортсменки — Ангелина Мельникова и Владислава Уразова. В квалификации они заняли четвертое и пятое места соответственно. В топ-8 также попала россиянка Виктория Листунова, однако по регламенту в финале могут выступить не более двух представителей страны.

Победительницей квалификации стала американка Симона Байлз, но из-за психологических проблем она отказалась от участия в личном многоборье. Её заменит Джейд Кэри, которая изначально не прошла отбор в финал.

Напомним, российские гимнастки уже завоевали золото Олимпиады в финале командного многоборья. Страну представляли Мельникова, Уразова, Листунова и Лилия Ахаимова.