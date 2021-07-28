Российская фигуристка Майя Хромых, тренирующаяся под руководством Этери Тутберидзе, снялась в сериале «Последний аксель» в качестве дублера.

Съемки сериала стартовали еще 1 марта, ледовые сцены снимались во дворце «Юбилейный» в Санкт-Петербурге.

Консультантами проекта стали двукратная чемпионка мира Евгения Медведева и олимпийский чемпион Алексей Ягудин. Они также приняли участие в съемках: Медведева сыграла саму себя, а Ягудин исполнил роль хореографа.

Напомним, в сезоне-2021/22 15-летняя Майя Хромых выйдет на взрослый уровень. В прошлом декабре она приняла участие во взрослом чемпионате России, где заняла пятое место, но на международном уровне имела право выступать лишь по юниорам.