Бывший тренер московского ЦСКА Виктор Онопко рассказал, как получил от Валерия Карпина приглашение в тренерский штаб сборной России.

«Неожиданно со сборов в Австрии мне позвонил Карпин и спросил: «Если приду в сборную, пойдешь со мной?» А когда его утвердили, уже узнал, что он предложил руководству РФС включить меня и Колю Писарева в его тренерский штаб», — приводит слова Онопко «Спорт-Экспресс».

По словам специалиста, перед подписанием контракта с РФС тренеры провели встречу, на которой обсудили ближайшие дела, а уже потом пообщались с Александром Дюковым и Александром Алаевым.

Онопко добавил, что на данный момент обязанности в тренерском штабе до конца не распределены: работа будет обсуждаться детально на предстоящей встрече в Ростове.

Напомним, Карпин возглавил сборную России после того, как из команды был уволен Станислав Черчесов.