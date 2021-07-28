На летних Олимпийских играх в Токио продолжается теннисный турнир. Сегодня, 29 июля, состоятся четвертьфинальные матчи в одиночном, парном и смешанном разрядах.

В мужской сетке от России остались два представителя — Даниил Медведев и Карен Хачанов, они проведут свои матчи на первом корте. Хачанов в 9:00 по московскому времени встретится с французом Уго Умбером, затем Медведев сыграет с испанцем Пабло Карреньо-Бустой.

Четвертым запуском на том же корте пройдет матч смешанного разряда, в котором россияне Елена Веснина и Аслан Карацев сразятся польским дуэтом Ига Швентек/Лукаш Кубот. Ориентировочное время начала матча — 13:30 мск.

Россияне Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев в четвертьфинале сыграют с японцами Еной Шибахарой и Беном Маклаханом. Их матч пройдет вторым запуском на втором корте и начнется примерно в 10:30.

Елена Веснина и Вероника Кудерметова продолжат борьбу в парном разряде. Первым запуском на третьем корте они сыграют с чешками Барборой Крейчиковой и Катержиной Синяковой, начало — в 9:00 мск.