Российский гимнаст Никита Нагорный остался недоволен своим выступлением в индивидуальном многоборье на Олимпиаде в Токио. Спортсмен завоевал бронзовую медаль.

«Я расстроен, очень расстроен. Не получилось, потому что слабак сегодня. Проиграл сам себе, в первую очередь. Сам виноват. Всё бывает, это спорт, ребята. Это как бизнес, кто-то сразу начинает успешно, а кто-то — камушек за камушком», — приводит слова Нагорного «Матч ТВ».

По словам гимнаста, он надеялся на серебряную медаль, но даже не задумывался о третьем месте.

Напомним, победу одержал представитель Японии Дайки Хасимото, набравший 88.465 балла. Вторым стал китаец Сяо Жотэн, результат которого составил 88.065 балла.

Завтра, 29 июля, состоится финал личного многоборья у женщин. Затем с 1 по 3 августа будут разыграны медали в отдельных снарядах у мужчин и женщин.