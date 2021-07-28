Женская сборная России по волейболу сегодня, 29 июля, сыграет с командой Китая в третьем туре группового этапа Олимпиады в Токио. Игра будет проходить на «Ариаке Арене» и начнется в 10:25 по московскому времени.

Российские волейболистки под руководством Серджо Бузато неудачно стартовали на Олимпиаде, всухую проиграв сборной Италии. Однако во втором туре они не отдали ни сета аргентинской команде. Таким образом, в активе россиянок три очка.

Китаянки пока не набрали ни одного балла, поочередно проиграв Турции и США со счетом 0:3.

В олимпийском турнире принимают участие 12 команд, разделенные на две группы. В плей-офф выходят по четыре команды из каждой шестерки. Россия на данный момент занимает третье место.