Мужская сборная России по волейболу досрочно вышла в четвертьфинал Олимпийских игр в Токио. Сегодня, 28 июля, команда Туомаса Саммельвуо разгромила Бразилию в трех сетах — 3:0 (25:22, 25:20, 25:20).

Эта победа стала для команды третьей в рамках олимпийского турнира. На старте соревнований россияне обыграли Аргентину и США. Набрав девять очков в девяти турах, россияне гарантировали себе место в топ-4 таблицы своей группы, необходимое для выхода в плей-офф.

В следующем матче Россия встретится с Францией. Встреча пройдет 30 июля и начнется в 15:45 по московскому времени. В заключительном туре 1 августа соперниками россиян станут волейболисты из Туниса.