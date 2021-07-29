Женская сборная России по гандболу сегодня, 29 июля, сыграет с командой Венгрии в третьем туре группового этапа Олимпиады в Токио. Игра будет проходить на стадионе «Ёёги Нешнл» и начнется в 13:30 по московскому времени.

На данный момент в активе российской команды всего одно очко. На старте соревнований подопечные Алексея Алексеева вничью сыграли с Бразилией (24:24), затем потерпели крупное поражение от Швеции (24:36).

У венгерских гандболисток пока нет ни одного балла. В первом туре они в один мяч уступили Франции — 29:30, затем проиграли Бразили — 27:33.

В пдей-офф турнира выходят по четыре команды из каждой группы.