Московский ЦСКА расстался с медицинским штабом и пригласил в команду врача сборной России Эдуарда Безуглова.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». По информации источника, Безуглов должен обсудить этот вопрос с Валерием Карпиным, который недавно возглавил национальную команду. Принять окончательное решение врач сможет только с его согласия.

Ранее Безуглов работал в московском «Локомотиве», где с 2016 по 2021 год возглавлял медицинскую службу. Он совмещал работу в клубе и национальной сборной, к которой присоединился в 2012 году.

Напомним, в межсезонье у ЦСКА сменился главный тренер: хорват Ивица Олич, пришедший на смену Виктору Гончаренко, покинул команду. Вместо него наставником «армейцев» стал их экс-футболист Алексей Березуцкий.