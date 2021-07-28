На летних Олимпийских играх в Сочи продолжаются соревнования по плаванию. Ознакомиться с расписанием заплывов на четверг, 29 июля, можно на Nevasport.
ФИНАЛЫ
04:30. 800 м вольным стилем, мужчины
04:44. 200 м брассом, мужчины (российский участник — Антон Чупков)
05:28. 200 м баттерфляем, женщины (Светлана Чимрова)
05:37. 100 м вольным стилем, мужчины (Климент Колесников)
06:31. 4×200 м вольным стилем, женщины (Сборная России)
ПОЛУФИНАЛЫ
04:53. 100 м вольным стилем, женщины
05:04. 200 м на спине, мужчины (Евгений Рылов, Григорий Тарасевич)
05:54. 200 м брассом, женщины (Евгения Чикунова, Мария Темникова)
06:08. 200 м комплексным плаванием, мужчины (Андрей Жилкин)
КВАЛИФИКАЦИЯ
13:00. 800 м вольным стилем, женщины (Анастасия Кирпичникова, Анна Егорова)
13:43. 100 м баттерфляем, мужчины (Андрей Минаков, Михаил Вековищев)
14:05. 200 м на спине, женщины (Дарья Устинова)
14:21. 4×100 м комбинированная, смешанная (Сборная России)
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