Виктор Онопко, помощник главного тренера сборной России Валерия Карпина, рассказал, кто из молодых футболистов может пополнить состав команды.

«Уже сейчас видно, что неплохие шансы для этого у молодых армейцев Константина Марадишвили, Наира Тикнизяна, Константина Кучаева, динамовцев Константина Тюкавина и Арсена Захаряна, самарского полузащитника Антона Зиньковского», — приводит слова Онопко «Спорт-Экспресс».

Напомним, 26 июля Карпин официально возглавил сборную России по футболу. В его тренерский штаб, помимо Онопко, вошли Николай Писарев и Виталий Кафанов, а также Луис Мартинес и Джонатан Альба.

На протяжении шести месяцев Карпин будет совмещать работу в «Ростове» и сборной России. После этого он либо покинет клуб, либо РФС найдет другого тренера в сборную,