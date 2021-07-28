Российская дзюдоистка Мадина Таймазова получила травму в ходе выступления на Олимпиаде в Токио.

Как сообщил врач Андрей Жолинский, спортсменке диагностировали посттравматическую параорбитальную гематому. Сегодня, 28 июля, она принесла сборной России бронзовую медаль в весовой категории до 70 кг.

«У Мадины Таймазовой посттравматическая параорбитальная гематома. Спортсменка будет находиться под наблюдением специалистов медицинского центра», — приводит слова Жолинского ТАСС.

Напомним, в полуфинальной схватке Таймазова уступила сопернице из Японии Чизуру Араи, после чего в бронзовом поединке Мадина оказалась сильнее хорватки Барбары Матич.

После пяти дней соревнований сборная России занимает четвертое место в общекомандном медальном зачете, завоевав 23 медали (7-10-6).