Российский теннисист Андрей Рублев прокомментировал скандальную ситуацию, произошедшую с его соотечественником Даниилом Медведевым на Олимпиаде в Токио.

На пресс-конференции после победы Медведева над Фабио Фоньини чилийский журналист спросил, как россиянин относится к тому, что их сборная выступает на Играх с клеймом мошенников. Даниил отказался отвечать и потребовал, чтобы этого журналиста больше не допускали на Олимпиаду.

«Мы никакого отношения к этому не имеем, это моя первая Олимпиада, мы никак с допингом не связаны. Постоянно проверяют нас, а что было раньше, я не знаю», – приводит слова Рублева РИА Новости.

Напомним, Рублев вылетел в первом круге одиночного разряда в Токио, проиграв японцу Кею Нисикори. В парном турнире они с Кареном Хачановым тоже не смогли пробиться во второй раунд. Завтра Андрей сыграет с Анастасией Павлюченковой в четвертьфинале микста.