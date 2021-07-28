Светлана Алексеева, мама российского пловца Мартина Малютина, прокомментировала выступление сына на Олимпиаде в Токио. В составе сборной России он завоевал серебряную медаль в эстафете 4х200 м вольным стилем.

«Я всегда говорила Мартину, что он будет олимпийским чемпионом. Это наша цель. И я благодарна своему сыну за его трудолюбие. Всегда вставали рано, в 5 утра, и он никогда не говорил «Я не хочу» или «Я не пойду». Ему это нравилось, и спорт – это наше обоюдное желание. Мне было легко с ним», — приводит слова Алексеевой РИА «Новости».

Напомним, вместе с Малютиным российскую команду в эстафете представляли Иван Гирёв, Евгений Рылов и Михаил Довгалюк. Победу одержала сборная Великобритании, бронза досталась австралийцам.

После пяти дней соревнований Россия идет на четвертом месте медального зачета, имея 23 награды (7-10-6).