Леверкузенский «Байер» крупно проиграл «Утрехту» в товарищеском матче. Встреча состояла из трех таймов и завершилась со счетом 5:1 в пользу голландского клуба.

Российский голкипер «Байера» Андрей Лунев начал встречу на скамейке запасных, но на 72-й минуте вышел на после вместо Лукаса Градецки. За отведенное ему время россиянин пропустил три мяча, два из которых с пенальти.

Напомним, Лунев присоединился к команде в летнее трансферное окно. Он пришел в немецкий клуб в статусе свободного агента, так как его контракт с петербургским «Зенитом» истек.

«Байер» в минувшем сезоне занял шестое место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 52 очка в 34 матчах турнира.