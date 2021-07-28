Матч второго тура Российской футбольной Премьер-Лиги между «Краснодаром» и «Химками» состоится при пустых трибунах.

Как сообщает пресс-служба «Краснодара», решение о недопуске зрителей принято в связи с изменениями в постановлении губернатора Краснодарского края от 13.03.2020 о введении режима повышенной готовности.

Напомним, игра состоится 1 августа на стадионе «Краснодар», стартовый свисток прозвучит в в 20:00 по московскому времени. На старте нового сезона подопечные Виктора Гончаренко разгромно обыграли «Урал» со счетом 3:0, а «Химки» потерпели поражение от «Зенита» — 1:3.

Ранее стало известно, что матч «Ростов» — «Зенит» в Ростове-на-Дону также будет проходить без зрителей.