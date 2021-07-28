Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала, как относится к повышенному вниманию со стороны поклонников. По словам спортсменки, она отказывает в общении, если к ней подходят во время обеда в ресторане.

«Я в такие моменты отказываю — надеюсь, что люди на это не обижаются. Для меня очень важны личные границы. Если я с набитым ртом, ко мне не нужно подходить фотографироваться. Это работает и в другую сторону — я сама не буду подходить к человеку, который жует еду», — цитирует Медведеву Teleprogramma.pro.

Фигуристка подчеркнула, что в других случаях — например, во время прогулки на улице, она с удовольствием остановится и пообщается с поклонниками.

Напомним, Медведева является двукратным серебряным призером Олимпийских игр, двукратной чемпионкой мира и Европы. Минувший сезон она пропустила из-за проблем со здоровьем и, скорее всего, не примет участие в следующем.