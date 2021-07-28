Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева сообщила, что её сердце сейчас свободно.

«Сердце свободно. Но меня абсолютно не интересуют сообщения в директ «Пойдём погуляем». Такое для меня неприемлемо. Так что извиняюсь заранее», — приводит слова Медведевой Teleprogramma.pro.

Напомним, ранее спортсменку подозревали в отношениях с известным болгарским певцом Кристианом Костовым. Молодые люди проводят много времени вместе и участвуют в совместных фотосессиях.

21-летняя Медведева является двукратной серебряной медалисткой Олимпиады, двукратной чемпионкой мира и Европы, а также двукратной победительницей финала Гран-при. В сентябре прошлого года она вернулась в группу Этери Тутберидзе, но пропустила соревновательный сезон из-за проблем со здоровьем.