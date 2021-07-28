Гимнаст Нагорный взял бронзу Олимпиады в Токио, Мамин вернулся во «Флориду». Эти и другие новости дня за 28 июля — в дайджесте Nevasport.

Россия идет 4-й в медальном зачете Токио-2020

Российская команда, выступающая под флагом ОКР, сохраняет четвертое место в медальном зачете Олимпийских игр в Токио. За пять соревновательных дней россияне завоевали 23 награды: семь золотых, десять серебряных и шесть бронзовых.

Никита Нагорный взял бронзу личного многоборья

Российский гимнаст Никита Нагорный завоевал вторую медаль Олимпиады. В личном многоборье он показал третий результат и взял бронзу. Победителем стал японец Дайки Хасимото, серебро у китайца Сяо Жотэна.

Ученица Тутберидзе Ан завершила карьеру

14-летняя фигуристка Вероника Ан объявила о завершении карьеры. На своей странице в «Инстаграме» спортсменка рассказала, что с трудном приняла такое решение, но не считает его слабостью. На протяжении двух последних лет она тренировалась в группе Этери Тутберидзе.

Медведев и Хачанов вышли в 1/4 финала Олимпиады

Российские теннисисты Карен Хачанов и Даниил Медведев продолжают борьбу на Олимпиаде в Токио. Сегодня они выиграли свои матчи третьего круга и вышли в четвертьфинал. Медведев оказался сильнее итальянца Фабио Фоньини, а Хачанов одолел аргентинца Диего Шварцмана.

Российские волейболисты вышли в четвертьфинал Олимпиады

Мужская сборная России по волейболу вышла в четвертьфинал Олимпиады, выиграв три матча группового этапа. Сегодня команда Туомаса Саммельвуо уверенно одолела Бразилию в трех сетах. Как бы ни завершились два следующих матча, россияне сыграют в плей-офф.

Максим Мамин вернулся во «Флориду»

Нападающий ЦСКА Максим Мамин вернулся во «Флориду Пантерз», за которую играл в сезонах-2017/18 и 2018/19. Хоккеист подписал контракт на один год, его зарплата не будет превышать 1 млн долларов.