Матчи шестого тура Российской футбольной Премьер-Лиги могут быть перенесены по просьбы главного тренера сборной России Валерия Карпина. Как сообщает «РБ Спорт», игры могут состояться либо в конце сентября, либо в начале декабря.

Ранее Карпин попросил перенести тур, так как уже 1 сентября сборную России ждет матч с Хорватией в отборе на ЧМ-2022. Есть две даты, на которые могут быть сдвинуты игры: 22-23 сентября и 1 декабря.

1 декабря является резервной датой, поэтому проблем с переносом не возникнет. А на 22-23 сентября уже стоят матчи второго тура группового этапа Кубка России, поэтому календарь придется сверстать таким образом, чтобы в нем играли представители ФНЛ и ФНЛ-2.

Напомним, Карпин подписал контракт с РФС 26 июля. На протяжении шести месяцев он будет совмещать работу в «Ростове» и сборной России.