Россиянки Василиса Степанова и Елена Орябинская завоевали серебряные медали Олимпийских игр в Токио. В финале турнира по академической гребле в двойках парных распашных без рулевого спортсменки показали результат в 6:51.45.

Победителями заплыва стали представительницы Новой Зеландии Грейс Прендергаст и Керри Гаулер (6:50.19). Бронзовые медали достались канадским спортсменкам Кэйлей Филмер и Хиллари Янссенс (6:52.10).

Эта медаль стала 24-й для сборной России, выступающей под флагом ОКР. Команда завоевала семь золотых, 11 серебряных и шесть бронзовых наград.

Напомним, Олимпиада в Токио должна была состояться еще год назад, но из-за всемирной пандемии коронавируса была перенесена на нынешнее лето. Игры стартовали 23 июля и продлятся до 8 августа.