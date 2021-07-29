Российский пловец Климент Колесников завоевал бронзовую медаль Олимпийских игр на дистанции 100 м вольным стилем, финишировав с результатом 47,44.

Победу одержал американец Калеб Дрессел (47,02), установивший новый олимпийский рекорд. Серебряная медаль досталась австралийцу Кайлу Челмерсу (47,08).

Ранее состоялся заплыв на 200 м брассом, где россиянин Антон Чупков остановился в шаге от медали и стал четвертым. Евгений Рылов с лучшим временем вышел в финал на дистанции 200 м на спине.

На данный момент в активе олимпийской сборной России, выступающей под флагом ОКР, 25 медалей: семь золотых, 11 серебряных и семь бронзовых. Команда занимает четвертое место в медальном зачете. Олимпиада продлится до 8 августа.