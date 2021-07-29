Олимпийский комитет России (ОКР) обратился в Международный олимпийский комитет (МОК) после инцидента с провокацией иностранного журналиста в адрес теннисиста Даниила Медведева.

Как сообщает пресс-атташе Олимпийского комитета России (ОКР) Константин Выборнов, комитет направил официальный запрос в МОК по поводу провокации представителя СМИ в адрес россиянина Даниила Медведева.

Напомним, после выхода Медведева в четвертьфинал турнира Олимпийских игр в Токио, один из журналистов спросил Даниила, как тот относится к «читерству» российских спортсменов. Российский теннисист прервал конференцию и попросил вывести из зала репортера. Также он попросил более не допускать его в зал и на его матчи.