Российская дзюдоистка Александра Бабинцева, выступающая в категории до 78 кг, в четвертьфинале уступила победу чемпионке мира (2018), представительнице Японии Сёри Хамаде и не смогла выйти в ½ финала турнира летних Олимпийских игр.

В 1/8 финала Александра Бабинцева одолела представительницу Косово Лориану Куку, а в 1/16 финала российская спортсменка победила дзюдоистку из Конго Мари Брансер.

Напомним, летние Олимпийские игры в Токио Олимпиада проходят с 23 июля по 8 августа. Олимпийскую сборную Россию на Играх в Токио представляют 335 спортсменов, выступающие в 33 видах спорта. Единственные дисциплины, в которых россияне не будут бороться за медали — баскетбол, бейсбол/софтбол, гольф, сёрфинг, скейтбординг, футбол и хоккей на траве.