Россиянин Александр Вязовкин вышел в финал турнира по академической гребле на Олимпийских играх в Токио. Вязовкин занял третье место в заплыве, пройдя дистанцию с результатом с 6:44.56.

Лидером заплыва стал представитель Греции Дускос Стефанос с результатом 6:41.61. Второе место занял датчанин Нильсен Сверри. Его результат составил 6:44.00.

Ранее россиянка Анна Пракатень вышла в финал турнира по академической гребле.

Напомним, летние Олимпийские игры в Токио Олимпиада проходят с 23 июля по 8 августа. Олимпийскую сборную Россию на Играх в Токио представляют 335 спортсменов, выступающие в 33 видах спорта. Единственные дисциплины, в которых россияне не будут бороться за медали — баскетбол, бейсбол/софтбол, гольф, сёрфинг, скейтбординг, футбол и хоккей на траве.