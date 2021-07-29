Российская спортсменка Виталина Бацарашкина вышла в финал турнира по стрельбе из пистолета с 25 м на Олимпиаде в Токио. Ранее в квалификации Бацарашкина заняла четвертое место, набрав 292 очка.

Напомним, в финал отбираются 8 лучших участниц. У Бацарашкиной уже есть золотая и серебряные медали Олимпийских игр в Токио.

Летние Олимпийские игры в Токио Олимпиада проходят с 23 июля по 8 августа. Олимпийскую сборную Россию на Играх в Токио представляют 335 спортсменов, выступающие в 33 видах спорта. Единственные дисциплины, в которых россияне не будут бороться за медали — баскетбол, бейсбол/софтбол, гольф, сёрфинг, скейтбординг, футбол и хоккей на траве.