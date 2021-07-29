Россиянки Анастасия Гуженкова, Валерия Саламатина, Вероника Андрусенко и Анна Егорова заняли пятое место в эстафете 4х200 м вольным стилем на Играх в Токио. Спортсменки показали результат 7.52,15.

Золотую медаль Олимпийских игр забрали представительницы Китая, установившие мировой рекорд. Серебро Олимпиады – за американскими пловчихами. Бронзу турнира завоевали представительницы Австралии.

Итоговые результаты заплывов. Первое место: Китай — 7.40,33 (новый мировой рекорд), второе место: США — 7.40,73, третье место: Австралия — 7.41,29.

Напомним, летние Олимпийские игры в Токио Олимпиада проходят с 23 июля по 8 августа. Олимпийскую сборную Россию на Играх в Токио представляют 335 спортсменов, выступающие в 33 видах спорта. Единственные дисциплины, в которых россияне не будут бороться за медали — баскетбол, бейсбол/софтбол, гольф, сёрфинг, скейтбординг, футбол и хоккей на траве.