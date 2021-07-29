Российская пловчиха Светлана Чимрова заняла пятое место в финальном заплыве на дистанции 200 м баттерфляем на Олимпиаде в Токио. Пловчиха пришла к финишу с результатом 2.07,70.

Золотая медаль Олимпийских игр досталась китаянке Юйфэй Чжан, серебряная и бронзовая медали – у представительниц США Реган Смит и Хали Фликинджер.

Итоговые результаты выглядят следующим образом. Первое место: Китай — 2.03,86 (новый олимпийский рекорд), второе место: США — 2.05,30, третье место: США — 2.05,65.

Напомним, летние Олимпийские игры в Токио Олимпиада проходят с 23 июля по 8 августа. Олимпийскую сборную Россию на Играх в Токио представляют 335 спортсменов, выступающие в 33 видах спорта. Единственные дисциплины, в которых россияне не будут бороться за медали — баскетбол, бейсбол/софтбол, гольф, сёрфинг, скейтбординг, футбол и хоккей на траве.