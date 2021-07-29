В Токио стартовал новый олимпийский день. Прямо сейчас российский теннисист Карен Хачанов сыграет против француза Уго Умбера в матче четвертьфинала теннисного турнира Олимпийских игр в Токио.

Прямую трансляцию встречи можно посмотреть ниже:

Напомним, летние Олимпийские игры в Токио Олимпиада проходят с 23 июля по 8 августа. Олимпийскую сборную Россию на Играх в Токио представляют 335 спортсменов, выступающие в 33 видах спорта. Единственные дисциплины, в которых россияне не будут бороться за медали — баскетбол, бейсбол/софтбол, гольф, сёрфинг, скейтбординг, футбол и хоккей на траве.