На Олимпийских играх в Токио стартовал гандбольный матч между олимпийской сборной России и сборной Венгрии.

Прямую трансляцию матча можно посмотреть здесь.

После двух туров у России в активе всего одно очко. Лидеров группы В является Швеция — 4 очка,за ней идут Бразилия — 3 очка, Франция — 2 очка, Испания — 2 очка. Замыкает список сборная Венгрии, у которой пока нет результативных очков.

Ранее российские гандболистки сыграли вничью с Бразилией (24:24) и проиграли Швеции (24:36). Венгерки, в свою очередь, уступили Франции (29:30) и Бразилии (27:33).

Напомним, летние Олимпийские игры в Токио Олимпиада проходят с 23 июля по 8 августа. Олимпийскую сборную Россию на Играх в Токио представляют 335 спортсменов, выступающие в 33 видах спорта. Единственные дисциплины, в которых россияне не будут бороться за медали — баскетбол, бейсбол/софтбол, гольф, сёрфинг, скейтбординг, футбол и хоккей на траве.