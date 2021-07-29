Российские рапиристки Инна Дериглазова, Лариса Коробейникова, Марта Мартьянова, Аделина Загидуллина вышли в полуфинал турнира Олимпийских игр в Токио. В ½ финала россиянки одолели команду из США. Счет встречи составил 45:42.

В ¼ финала команда российских рапиристок одолела представительниц Египта: Яру Эльшаркави, Ноху Хани, Мариам Эльзохейри, Нуру Мохамед. Счет встречи составил 45:21.

В финале российские рапиристки встретятся с соперницами из Франции, которые ранее в полуфинале выбили с соревнований итальянских спортсменок.

Напомним, летние Олимпийские игры в Токио Олимпиада проходят с 23 июля по 8 августа. Олимпийскую сборную Россию на Играх в Токио представляют 335 спортсменов, выступающие в 33 видах спорта. Единственные дисциплины, в которых россияне не будут бороться за медали — баскетбол, бейсбол/софтбол, гольф, сёрфинг, скейтбординг, футбол и хоккей на траве.