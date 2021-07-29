Российский пловец Антон Чупков заявил о возможном завершении карьеры. Спортсмен опубликовал пост в Instagram, где попросил прощения за результат и поблагодарил всех за поддержку.

«Спасибо всем, кто был со мной все эти годы! И извиняюсь за сегодняшний результат, я отдал всего себя. Вперёд к лучшему!» — написал Чупков.

Напомним, 24-лентний российский пловец пришел к финишу четвертым в заплыве на дистанции 200 метров брассом. Ранее пловец заявлял, что это был один из последних его стартов на международном уровне.

«Следующая цель — радоваться жизни и уже жить без этого. Это один из моих последних стартов на международном уровне. Чемпионат мира не в планах, Олимпиада в Париже тоже. Столько лет я живу на сборах, не бываю дома… Понимаю, что это работа спортсмена, хочу переключиться, а потом посмотрим», — сказал после заплыва Чупков журналистам.

Летние Олимпийские игры в Токио Олимпиада проходят с 23 июля по 8 августа. Олимпийскую сборную Россию на Играх в Токио представляют 335 спортсменов, выступающие в 33 видах спорта. Единственные дисциплины, в которых россияне не будут бороться за медали — баскетбол, бейсбол/софтбол, гольф, сёрфинг, скейтбординг, футбол и хоккей на траве.