Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» получит за аргентинского нападающего Себастьяна Дриусси 7 млн евро. Кроме того, как сообщают американские инсайдеры, в скором времени футболист подпишет контракт с клубом MLS «Остин», совладельцем которого является известный американский актер Мэттью Макконахи. На данный момент футболист согласовывает последние детали контракта.

Напомним, ранее стало известно, что футболист реализовал свое право на выкуп контракта с «сине-бело-голубыми».

Себастиан Дриусси выступал за «Зенит» с 2017 года. В составе санкт-петербургской команды футболист провел 138 матчей, где забил 25 голов и сделал 28 результативных передач. В составе «сине-бело-голубых» Дриусси трижды становился чемпионом России, брал Кубок России и два Суперкубка страны.