Американский клуб «Миннесота Уайлд» подписала двухлетний контракт с российским защитником Дмитрием Куликовым. Об этом сообщает журналист Майкл Руссо на своей странице в Твиттере.

Известно, что контракт защитника подписан на два года. Годовая зарплата хоккеиста составит 2, 25 млн долларов.

В прошедшем сезоне Куликов отыграл 38 матчей за «Нью-Джерси Девилз», где отметился всего двумя результативными передачами. В концовке сезона защитник перешел в «Эдмонтон Ойлерз», за который отыграл в 10 встречах регулярного сезона НХЛ и также отметился двумя передачами и тремя играми в плей-офф Кубка Стэнли.

Напомним, ранее Дмитрий Куликов выступал за «Флориду Пантерз», «Баффало Сэйбрз» и «Виннипег Джетс».