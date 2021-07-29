Российская гимнастка Лилия Ахаимова, завоевавшая золотую медаль Олимпийских игр в Токио в командном многоборье, может завершить карьеру. Об этом прессе рассказала тренер гимнастки Вера Киряшова.

«О планах после Олимпиады мы с Лилией ещё не говорили. Но, я думаю, ей надо поставить заключительную точку, всё-таки ей уже 24 года, у неё больные ноги. Последние пять лет больные голеностопы не позволяют ей делать нормальные приземления. Эта проблема у неё давно, я её уже взяла к себе с разбитыми голеностопами», — сказала Киряшова.

По словам специалистки, Лилии стоит дать «дорогу молодым», и заняться личной жизнью и другими важными делами.

«Думаю, Лилия тоже склоняется к уходу. Сейчас ей очень тяжело преодолевать всё», — дополнила тренер спортсменки.

Напомним, летние Олимпийские игры в Токио Олимпиада проходят с 23 июля по 8 августа. Олимпийскую сборную Россию на Играх в Токио представляют 335 спортсменов, выступающие в 33 видах спорта. Единственные дисциплины, в которых россияне не будут бороться за медали — баскетбол, бейсбол/софтбол, гольф, сёрфинг, скейтбординг, футбол и хоккей на траве.