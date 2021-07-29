В Токио стартовал матч четвертьфинала теннисного турнира Олимпийских игр. Российские теннисисты Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев сразятся за выход в полуфинал с японскими теннисистами Эной Шибахара и Беном Маклакланом.

Прямая трансляция встречи доступна здесь.

Накануне российские теннисисты Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев пробились в четвертьфинал олимпийского турнира в Токио в миксте. Теннисисты обыграли хорватских спортсменов Дарию Юрак и Ивана Додига. Счет по партиям составил 7:5, 4:6, 9:11. Продолжительность поединка составила 1 час 36 минут.

Напомним, летние Олимпийские игры в Токио Олимпиада проходят с 23 июля по 8 августа. Олимпийскую сборную Россию на Играх в Токио представляют 335 спортсменов, выступающие в 33 видах спорта. Единственные дисциплины, в которых россияне не будут бороться за медали — баскетбол, бейсбол/софтбол, гольф, сёрфинг, скейтбординг, футбол и хоккей на траве.