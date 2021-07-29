Российские рапиристки после победы в полуфинале командного турнира в Токио процитировали Хайяма. После поединка на приветствии рапиристки встали напротив американских соперниц и хором прокричали фразу одного из стихотворений известного поэта Омара Хайяма: «Кто понял жизнь, тот не спешит».

Напомним, в финале российские рапиристки поборются за золотые медали с представительницами Франции. Начало финальной встречи запланировано на 13:55 мск.

Ранее российские рапиристки Инна Дериглазова, Аделина Загидуллина, Лариса Коробейникова и Марта Мартьянова победили сборную США и вышли в финал Олимпийских игр. Итоговый счет поединка составил 45:42.

Летние Олимпийские игры в Токио Олимпиада проходят с 23 июля по 8 августа. Олимпийскую сборную Россию на Играх в Токио представляют 335 спортсменов, выступающие в 33 видах спорта. Единственные дисциплины, в которых россияне не будут бороться за медали — баскетбол, бейсбол/софтбол, гольф, сёрфинг, скейтбординг, футбол и хоккей на траве.