Российские теннисистки Елена Веснина и Вероника Кудерметова не смогли пробиться в финал парного разряда теннисного турнира Олимпийских игр в Токио. Российские теннисистки уступили соперницам из Чехии Барборе Крейчиковой и Катержине Синяковой. Счет по партиям составил 2:1 (6:3, 3:6, 10:6).

Накануне Веснина и Кудерметова вышли в полуфинал турнира в Токио в парном разряде, разгромив соперниц из Украины Надежду и Людмилу Киченок. Счет по партиям составил 6:2, 6:1. Продолжительность встречи составила 1 час.

Напомним, летние Олимпийские игры в Токио Олимпиада проходят с 23 июля по 8 августа. Олимпийскую сборную Россию на Играх в Токио представляют 335 спортсменов, выступающие в 33 видах спорта. Единственные дисциплины, в которых россияне не будут бороться за медали — баскетбол, бейсбол/софтбол, гольф, сёрфинг, скейтбординг, футбол и хоккей на траве.