Экс-глава антидопинговой службы Госкомспорта Николай Дурманов рассказал, из-за чего американская спортсменка Симона Байлс решила закончить выступление на Олимпийски играх в Токио, и какую роль в этой истории сыграл препарат метилфенидата, который гимнастка принимает с детства.

«Симона действительно принимает этот препарат с детства, сама об этом как-то упоминала, а кроме того, эта же информация фигурировала в базе американской лаборатории и была предназначена для внутреннего пользования до тех пор, пока базу не вскрыли хакеры. Препарат серьёзный, его более распространённое название — риталин», — сказал Дурманов.

Как отметил Николай Дурманов, препарат могут назначать при СДВГ — синдром дефицита внимания и гиперактивности, который, по всей видимости, и был диагностирован спортсменке. При этом в спорте риталин – категорически запрещён, так как является ближайшим родственником метамфетаминов.

По словам специалиста, список побочных эффектов занимает несколько страниц. В частности, он отметил «синдром отмены», возникающий у людей, которые перестают принимать препарат. Синдром выражается в резком падении концентрации или побочных эффектов вплоть до депрессии и суицидальных мыслей.

Также Николай Дурманов сослался на специфику американской гимнастики, отметив, что недавно общественности стала известна история с врачом, который использовал маленьких девочек в сексуальных целях. Возможно, часть детей приходят в этот вид спорта из социально неблагополучных слоев населения, что позволяет не «церемониться с ними».