Российский теннисист Карен Хачанов вышел в полуфинал теннисного турнира Олимпийских игр в Токио. В четвертьфинале российский теннисист обыграл француза Уго Умбера со счетом 7:6, 4:6,6:3. Продолжительность встречи составила 2 часа 32 минуты.

Накануне Хачанов одолел аргентинского теннисиста Диего Шварцмана и вышел в четвертьфинал теннисного турнира летних Олимпийских игр в Токио. Счет по партия составил 6:1, 2:6, 6:1. Продолжительность встречи составила 2 часа.

В полуфинале Карен Хачанов сыграет с победителем матча между испанцем Пабло Карреньо-Бустой и россиянином Даниилом Медведевым.

Напомним, летние Олимпийские игры в Токио Олимпиада проходят с 23 июля по 8 августа. Олимпийскую сборную Россию на Играх в Токио представляют 335 спортсменов, выступающие в 33 видах спорта. Единственные дисциплины, в которых россияне не будут бороться за медали — баскетбол, бейсбол/софтбол, гольф, сёрфинг, скейтбординг, футбол и хоккей на траве.