Первый вице-президент Федерации фехтования России (ФФР), главный тренер сборной России Ильгар Мамедов прокомментировал победу российских рапиристок в полуфинале командного турнира на летних Олимпийских играх в Токио.

«Вы сами всё видели. Встреча была очень тяжелая, по её ходу мы постоянно проигрывали. Но, несмотря на это, смогли переломить и в итоге победить. Лариса всю жизнь была командным бойцом и в этот раз показала: не сломаете, мол, меня никак. Ну и Инна молодец. Она понимала, что является локомотивом, но и в этот раз надёжно, невзирая на все трудности, потащила за собой», — сказал Мамедов.

По его словам, он представлял, насколько трудно было Дериглазовой, и какое давление она испытывала. Реванш с американкой Кифер стал огромным облегчением для всей команды.

«Нам нельзя было проигрывать, нельзя! Мы не имели права оставаться без медали в такой ситуации», — дополнил он.

Напомним, в полуфинале турнира Дериглазова, Аделина Загидуллина, Лариса Коробейникова и Марта Мартьянова победили сборную США со счётом 45:42.

Также сегодня, 29 июля, российские рапиристки сразятся с представительницами Франции за золото Олимпиады-2020. Начало финального поединка — 13:55 мск.