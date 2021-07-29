В России по данным на четверг, 29 июля, выявлено 23 270 новых случаев заражения коронавирусом. Согласно официальной статистики, опубликованной на сайте стопкоронавирус.рф, общее число заражений в стране составляет 6 218 502 случая. За прошедшие сутки от последствий коронавируса скончались 799 человек. Выписаны по состоянию здоровья — 20 834 человека.

В общей сложности за время пандемии было проведено более 164,2 млн тестов. За все время пандемии коронавируса скончались 156 977 жителей России, еще 5 568 363 человека благополучно перенесли болезнь.

В Москве за прошедшие сутки количество новых случаев заражения составило 3356. В Санкт-Петербурге по-прежнему держится высокий уровень заболеваний – 1925 человек оказались с подтвержденным диагнозом инфицирования. В Московской области за последние 24 часа выявлено 1325 случаев.