Российская фигуристка Анна Щербакова поделилась кадрами фотосессии и вырезками интервью из журнала «Hello!». Видеоролик спортсменка опубликовала на своей странице в ВК.

Анна Щербакова — обладатель большого количества индивидуальных наград. В активе 17-летней спортсменки золото чемпионата мира, победа в командном чемпионате мира по фигурному катанию, серебро чемпионата Европы, серебро финала Гран-при. Кроме того, Анна также является трёхкратной чемпионкой России и серебряным призёром чемпионата мира среди юниоров.

В прошедшем сезоне Щербакова не потерпела ни одного поражения на официальных соревнованиях. Спортсменка одержала победу на первом и третьем этапах Кубка России, победила на чемпионате России и на Кубке Первого канала, а также выиграла чемпионат мира и командный чемпионат мира в составе сборной России.