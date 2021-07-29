Российская теннисистка Вероника Кудерметова прокомментировала исход полуфинала Олимпийских игр в Токио. Спортсменка призналась, что сильно расстроена после поражения.

«Расстроилась. Все было близко, мы показывали хороший теннис и шли за победой. Нужно будет теперь выйти с позитивом и хорошим настроем на матч за бронзу. Не получилось золотую медаль выиграть — за бронзу бороться будем», — сказала Кудерметова.

Напомним, Елена Веснина и Вероника Кудерметова не смогли пробиться в финал парного разряда теннисного турнира Олимпийских игр в Токио. Россиянки уступили соперницам из Чехии Барборе Крейчиковой и Катержине Синяковой. Счет по партиям составил 2:1 (6:3, 3:6, 10:6).