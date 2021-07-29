Российская теннисистка Елена Веснина прокомментировала поражение в полуфинальной встрече парного разряда турнира Олимпийских игр в Токио.

«Я считаю, что тай-брейк — это лотерея, и это несправедливо ко всем игрокам, которые выступают в паре. Всегда был полный сет на турнирах Большого шлема и Олимпийских играх», — сказала Веснина.

Также сегодня, 29 июля, Елена Веснина сыграет в четвертьфинале в миксте с Асланом Карацевым. Начало матча — 15.00 мск.

«Надо восстановиться, перекусить, получить потерянные калории. Надо настраиваться, мы еще в турнире, надо завершить его достойно», — отметила теннисистка.

Напомним, Елена Веснина и Вероника Кудерметова не смогли пробиться в финал парного разряда теннисного турнира Олимпийских игр в Токио. Россиянки уступили соперницам из Чехии Барборе Крейчиковой и Катержине Синяковой. Счет по партиям составил 2:1 (6:3, 3:6, 10:6).