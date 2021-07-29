Российский боксер Глеб Бакши, выступающий в категории до 75 кг, победил американского боксера Троя Айсли в 1/8 финала олимпийского турнира Олимпийских игр в Токио. Бой завершился победой Бакши раздельным решением судей со счетом 3:2.

В четвертьфинале Глеб Бакши встретится представителем Гаити Дарреллом Вальсентом. Поединок состоится в воскресенье, 1 августа.

Для российского боксера текущая олимпиада является дебютной. В 2019 году Бакши стал чемпионом мира по боксу.

Напомним, летние Олимпийские игры в Токио Олимпиада проходят с 23 июля по 8 августа. Олимпийскую сборную Россию на Играх в Токио представляют 335 спортсменов, выступающие в 33 видах спорта. Единственные дисциплины, в которых россияне не будут бороться за медали — баскетбол, бейсбол/софтбол, гольф, сёрфинг, скейтбординг, футбол и хоккей на траве.